Sophie Turner, la star di Game of Thrones arriva su Netflix: sarà nel cast di Strangers

Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, Sophie Turner è stata ingaggiata per un ruolo nel prossimo film Netflix Strangers, diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Il progetto viene definito come una commedia dark alla Hitchcock, e l'attrice di Game of Thrones dovrebbe avere un piccolo ruolo, a quanto pare un cameo.

Le protagoniste di Strangers saranno Maya Hawke e Camila Mendes, che interpreteranno Drew e Eleanor, due ragazze che, dopo un incontro clandestino, si uniranno per dare la caccia ai rispettivi tormentatori. La prima ha debuttato nella terza stagione di Stranger Things, mentre la seconda è nota soprattutto per il ruolo di Veronica Lodge in Riverdale.

Jennifer Kaytin Robinson, regista (Someone Great) e sceneggiatrice (il suo ultimo film è Thor: Love and Thunder), figura anche tra i produttori di Strangers, insieme a Anthony Bregman e Peter Cron per Likely Story nell'ambito del loro accordo con la piattaforma streaming. La sceneggiatura del nuovo film Netflix è scritta a quattro mani con Celeste Ballard.

Tra i futuri impegni di Sophie Turner c'è anche la nuova serie HBO Max The Staircase, oltre a un ruolo nel cast vocale nella serie animata satirica The Prince, altro progetto targato HBO, in cui presterà la voce alla principessa Charlotte, figlia del principe William e Kate Middleton.