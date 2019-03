Sophie Turner ha avuto una 'spiacevole' esperienza con Bryan Singer sul set di Apocalisse

Sophie Turner ha rilasciato un'intervista a Rolling Stone insieme alla sua collega e amica Maisie Williams, parlando, tra le altre cose, anche della sua esperienza con il regista Bryan Singer durante le riprese di X-Men: Apocalisse.

Ricorderete che Singer ha ricevuto diverse critiche da Rami Malek per la loro collaborazione nel fortunato Bohemian Rhapsody, film che oltretutto è valso all'attore di origine egiziana il premi Oscar come miglior protagonista. Malek aveva infatti definito per nulla piacevole il suo rapporto con il regista, un'opinione che sembra essere condivisa anche dalla stessa Turner.

Durante l'intervista, infatti, l'attrice ha citato proprio le parole dell'interprete di Freddie Mercury: "Il nostro tempo insieme è stato, come ha detto Rami, spiacevole."

E' stato un anno molto movimentato per Singer. Oltre alle diverse accuse ricevute per la sua condotta sessuale, il regista non ha potuto completare il suo lavoro su Bohemian Rhapsody e la Millennium Films ha interrotto la produzione del suo Red Sonja, film attualmente ancora in cerca di una distribuzione.

La Turner vestirà nuovamente i panni di Jean Grey nell'imminente X-Men: Dark Phoenix, l'ultimo film della saga dei mutanti ad essere prodotto dalla 20th Century Fox prima dell'acquisizione da parte della Disney. Diretto questa volta Simon Kinberg, il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 6 giugno. Date un'occhiata al trailer ufficiale del film!