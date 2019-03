Sophie Turner scherza con il resto del cast di X-Men - Dark Phoenix in un video

20th Century Fox ha condiviso sull'account ufficiale di Twitter un video promo nel quale i protagonisti di X-Men - Dark Phoenix si prendono in giro fra loro rispondendo ad alcune domande piuttosto ironiche. Il film, scritto e diretto da Simon Kinberg è il sequel di X-Men: Apocalisse e il dodicesimo film dell'universo legato agli X-Men.

Tra i protagonisti del divertente video, oltre a Sophie Turner, anche James McAvoy, Michael Fassbender, Jessica Chastain e Nicholas Hoult.

Le domande si mantengono in un contesto ironico e a colpi di battute su ritardi nel presentarsi al set o sui caratteri degli attori, pare che il gruppo sia stato parecchio in sintonia nel corso della lavorazione del film.



Ricordiamo che X-Men - Dark Phoenix vede la telepate Jean Grey sviluppare dei poteri psichici talmente potenti da corrompere la sua mente e trasformarla nella Fenice Nera. Per cercare di salvarla uniranno le loro forze alcuni mutanti alle prime armi come Ciclope, Tempesta, Nightcrawler e Quicksilver insieme a Mystica e l'ambiguo Magneto.



Basato sui personaggi della Marvel, il film è in particolare ispirato alla saga della Fenice Nera. Secondo quanto dichiarato da Sophie Turner in questi giorni, il film sarà la versione bella di Conflitto Finale. La star de Il trono di spade aveva raccontato anche l'abbandono dal set del film di uno degli attori, costringendola a dover recitare da sola la scena.