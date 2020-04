Sophie Turner sul futuro degli X-Men: 'Ucciderei per tornare nei film Marvel'

Il futuro degli X-Men al cinema è in una fase quanto mai incerta: il franchise principale sembra esser stato momentaneamente messo in pausa dopo X-Men: Dark Phoenix, ma la prossima uscita di The New Mutants sembra comunque denotare una volontà di continuare a sfruttare quei personaggi, cosa che Sophie Turner spera ardentemente.

L'ex-star di Game of Thrones sembra tutt'altro che intenzionata a gettare la spugna con Jean Grey: nelle sue ultime dichiarazioni, infatti, Turner non ha fatto mistero della sua voglia di tornare nei panni del suo personaggio.

"Non so neanche quale sia la situazione ad oggi, non se Disney sia intenzionata a proseguire con il viaggio degli X-Men o no. Ma sarò sempre disposta a tornare al lavoro con quel cast e ripetere l'esperienza. Abbiamo vissuti dei momenti bellissimi durante quel film. Ucciderei per tornare in un film degli X-Men" sono state le parole dell'attrice.

Poco spazio alle interpretazioni, dunque: se Disney chiama, Turner c'è! Vedremo, a questo punto, come si metteranno le cose dopo l'uscita di The New Mutants. Come in molti ricorderanno, comunque, l'ultimo film non fu esattamente un successo di critica: Kevin Smith giudicò addirittura inguardabile X-Men: Dark Phoenix. In un video del backstage di X-Men: Dark Phoenix rilasciato alcuni mesi fa, intanto, vediamo la trasformazione di Sophie Turner.