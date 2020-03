Sophie Turner dura sulla star di Ant-Man Evangeline Lilly e il suo rifiuto alla quarantena

La scelta di Evangeline Lilly di rifiutare la quarantena non ha giovato molto alla popolarità dell'attrice: i fan sono stati molto critici con la star di Ant-Man, ma rimproveri piuttosto duri stanno ora cominciando ad arrivare anche da parte di alcuni colleghi.

Prendiamo Sophie Turner, ad esempio: l'attrice di Game of Thrones e di X-Men non sembra aver gradito particolarmente l'atteggiamento di Lilly, che aveva dichiarato di preferire la sua libertà alla sua salute senza però ragionare sull'eventualità di mettere a rischio anche la salute di chi le stia intorno.

Proprio su quest'aspetto si basa l'invettiva di Turner, che durante una live insieme al marito Joe Jonas ha aspramente criticato le posizioni della sua collega pur senza farne mai il nome: "State a casa. Non siate stupidi, anche se preferite la vostra libertà alla vostra salute. Non me ne frega un c***o della vostra libertà. Potreste infettare altre persone, altre persone più vulnerabili che vi stanno attorno comportandovi così. Quindi state a casa, ragazzi! [Comportarvi così] Non vi rende fighi, non vi rende grandi, non vi rende intelligenti" sono state le parole dell'attrice.

Un'invettiva piuttosto dura e palesemente riferita ad Evangeline Lilly, che per ora non ha comunque risposto alle critiche che le stanno piovendo addosso in questi giorni. Nel frattempo anche un'altra star di Ant-Man ha parlato del coronavirus.