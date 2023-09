Sophie Turner e Joe Jonas annunciano il divorzio: ecco perché la favola è finita

La coppia da favola formata da Sophie Turner, star di Game of Thrones, e Joe Jonas annunciano il divorzio: rumor sempre più insistenti, infatti, parlavano di rottura già da mesi e, dopo ben quattro anni di matrimonio e due figli, è arrivata l'ufficialità.

Il cantante, infatti, ha annunciato in un post su Instagram la fine del suo matrimonio: "Dopo quattro meravigliosi anni di matrimonio abbiamo deciso di comune accordo di mettere amichevolmente la parola fine al nostro matrimonio - scrive Joe Jonas su Instagram - Ci sono state molte speculazioni: è una decisione che abbiamo preso insieme e spero sinceramente che tutti possano rispettare la nostra privacy e quella dei nostri figli".



Ma cosa si cela dietro la crisi di uno degli amori più patinati di Hollywood? Secondo alcuni fonti, vicine alla famiglia Jonas, infatti i due sarebbero troppo diversi: le divergenze caratteriali sono diventate uno scoglio troppo grande, portando il cantante ad avviare le pratiche del divorzio: "Il divorzio era l’ultima spiaggia per Joe - ha detto una fonte a TMZ - Non ha mai voluto dividere la sua famiglia, ma ha dovuto prendere quella che riteneva fosse la migliore linea d'azione per le sue figlie. Una casa infelice non è una casa". Un secondo insider, invece, avrebbe specificato che "a lei piace fare festa; a lui stare a casa. Hanno stili di vita molto diversi”. Stili di vita incompatibili hanno così portato Joe Jonas ad avanzare una richiesta di scioglimento del matrimonio ma non solo: il cantante avrebbe richiesto l'affidamento congiunto delle due figli che prevede dunque la responsabilità genitoriale condivisa con Sophie Turner.

Un'altra favola di Hollywood senza lieto fine: Turner e Jonas si sono conosciuti del 2016 e un anno dopo hanno ufficializzato la loro relazione. Ma dietro l'amore idilliaco pare che ci fossero troppe divergenze: forse l'unica cosa che avevano in comune era la passione per i film Marvel. Pare infatti che Andrew Garfield abbia soffiato il ruolo di Spider-Man a Joe Jonas, in lizza per The Amazing Spider-Man mentre Sophie Turner non vede l'ora di collaborare ancora con i Marvel Studios dopo il suo ruolo in X-Men.

Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!