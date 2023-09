Sophie Turner denuncia Joe Jonas: l'accusa è di rapimento di minore

Dopo l'annuncio del divorzio tra Sophie Turner e Joe Jonas la situazione è precipitata prima di quanto previsto. L'attrice ha rotto il silenzio autoimposto con un colpo di scena dai risvolti imprevedibili. Sarebbe infatti trapelata una denuncia di rapimento che l'interprete avrebbe avanzato all'ex marito.

Dopo che Joe Jonas ha parlato ai suoi fan del divorzio durante un concerto, il cantante ha lasciato intendere quanto non si sentisse a suo agio riguardo le voci che circolavano nei suoi confronti. Dopo la conferma ufficiale del divorzio da parte dei due, il loro rapporto sembra essersi complicato ulteriormente dato che la Turner avrebbe denunciato l'ex marito accusandolo del rapimento delle loro due figlie. Tra le accuse ci sarebbe anche quella di aver trattenuto i loro passaporti impedendo il loro espatrio.

La questione, a quanto pare, è molto più complicata di quello che può sembrare. Jonas, infatti, avrebbe portato le due figlie in vacanza mentre la Turner avviava una denuncia nei suoi confronti ordinando il ritorno a casa in Gran Bretagna dei minori. Secondo l'attrice i due bambini sarebbero "trattenuti illegalmente ed ingiustamente". Tra le accusa ci sarebbe anche quella di averla ingannata mentendo sul fatto che la loro famiglia avrebbe deciso di rendere la Gran Bretagna la loro "casa permanente" dopo il divorzio. Il presunto "sequestro" (se così può essere chiamato) sarebbe cominciato il 20 settembre. Secondo quanto dichiarato Jonas si sarebbe rifiutato di restituire i passaporti in modo che le bambine potessero ritornare in Europa e gli impedirebbe di farle partire con la madre.

Nel frattempo, la Turner si sarebbe vendicata di Joe Jonas con una foto insieme a Taylor Swift. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!