Sophie Marceau, che fine ha fatto la star de Il Tempo delle Mele?

Quando la notorietà e il successo arrivano da giovanissimi si rischia di perderci la testa: fortunatamente Sophie Marceau sembra aver tenuto la sua ben salda sul collo, riuscendo a gestire in maniera più che soddisfacente la sua carriera dopo il boom de Il Tempo delle Mele.

L'attrice aveva solo 14 anni quando fu scritturata per il ruolo della protagonista Vic in quello che sarebbe diventato un vero e proprio cult per gli adolescenti di tutto il mondo: il film, come probabilmente tutti ricorderete, ebbe anche un sequel due anni dopo (era il 1982).

Da allora la nostra non è mai rimasta ferma: le sue partecipazioni più note sono quelle a film come Braveheart (1995) di Mel Gibson o Anna Karenina (1997) di Bernard Rose, ma va sicuramente ricordata anche quella ne Al di Là delle Nuvole (1995), diretta da due mostri sacri come Michelangelo Antonioni e Wim Wenders.

Qualche anno dopo la troviamo dunque in La Fidélité (2000) di Andrzej Zulawski e in Belfagor - Il Fantasma del Louvre (2001) di Jean-Paul Salomé. La sua apparizione più recente è invece in Mrs Mills - Un Tesoro di Vicina (2018) di cui è anche regista.

Per quanto riguarda la vita privata, l'ultimo matrimonio risale al 2007 ed è quello con l'attore Christopher Lambert: la coppia si è separata nel 2014. L'attrice è anche una donna parecchio attiva nel sociale: la troviamo ad esempio come madrina di Arc-En-Ciel, associazione dedicata ai bambini malati. Per chi avesse voglia di fare un salto nel passato, intanto, qui trovate la nostra recensione de Il Tempo delle Mele.