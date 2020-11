Sophia Loren, la star verso la nomination all'Oscar? All'orizzonte i record da battere

La corsa all'Oscar per la miglior attrice quest'anno potrebbe riservare una battaglia tra veterane del grande schermo. Tra Meryl Streep, Ellen Burstyn e Michelle Pfeiffer potrebbe infilarsi anche Sophia Loren, pronta a tornare al cinema nel film La vita davanti a sé, diretta dal figlio Edoardo Ponti. Un ritorno che potrebbe essere in grande stile.

Variety ha ricordato come Loren abbia vinto il premio Oscar nel 1962 per La ciociara, diventando la prima attrice a vincere un Oscar per un film in lingua straniera. Nel 1965 venne candidata una seconda volta per Matrimonio all'italiana e nel caso riuscisse ad ottenere la candidatura per La vita davanti a sé potrebbe battere un nuovo record.



Nel 2021 saranno 56 anni dalla sua ultima nomination e nel caso venisse candidata batterà il record attualmente detenuto da Henry Fonda per il maggio tempo intercorso tra una nomination e l'altra nel campo della recitazione.

Fonda venne nominato nel 1941 per Furore e vinse poi l'Oscar nel 1982 per Sul lago dorato, a distanza di 41 anni dalla precedente nomination.

Ma non è il solo record che Sophia Loren potrebbe battere: diverrebbe la candidata più anziana come miglior attrice nella storia degli Oscar, all'età di 86 anni. Attualmente il record è di Emmanuelle Riva, candidata ad 85 anni per la sua performance in Amour di Michael Haneke. Nel caso Loren vincesse batterebbe il record dell'Oscar femminile più anziano, attualmente di Jessica Tandy, così come quello nell'intera categoria dedicata alla recitazione, sia maschile che femminile.

Altri record potenzialmente raggiungibili in quest'edizione potrebbero riguardare Anthony Hopkins per The Father; a 83 anni Hopkins potrebbe diventare il candidato più anziano, superando Richard Farnswoth, candidato a 79 anni. Nel caso vincesse, Hopkins supererebbe Henry Fonda.



La vita davanti a sé è il nuovo film diretto da Edoardo Ponti, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1975 scritto da Romain Gary, che nel 1977 ebbe già una trasposizione cinematografica con protagonista Simone Signoret. Nel film di Ponti la protagonista è la madre, Sophia Loren, che torna a recitare a distanza di sette anni dalla sua ultima apparizione, il mediometraggio Voce umana, sempre diretta dal figlio Edoardo, tratto dall'opera di Jean Cocteau, che valse a Loren il David speciale ai David di Donatello 2014.



Pochi giorni fa Netflix ha diffuso il trailer di La vita davanti a sé. Inoltre, a proposito dell'Academy, Sophia Loren non ha escluso la possibilità di vedersi candidata agli Oscar.