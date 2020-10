Sophia Loren ritorna sullo schermo e già si parla di Oscar nel trailer di The Life Ahead!

L'icona della recitazione italiana Sophia Loren tornerà al cinema in tempo per la stagione dei premi con il dramma The Life Ahead, diretto e co-scritto dal figlio Edoardo Ponti per il servizio di streaming on demand Netflix.

Il film è basato sul romanzo bestseller di Romain Gary "The Life Before Us" e vede la Loren nei panni di una sopravvissuta all'Olocausto che diventa una figura materna per una ragazzina di strada di 12 anni di nome Momo.

La Loren ha vinto l'Academy Award per la migliore attrice con il suo film drammatico del 1961 La ciociara di Vittorio de Sica, e ora Netflix sembra seriamente intenzionato a riportarla in auge: come da tradizione, infatti, il film arriverà anche in alcune sale selezionate per poter partecipare alla selezione degli Oscar e di tutti gli altri premi cinematografici annuali.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Sophia Loren ha detto che la sua lunga pausa col cinema non era pianificata. "È soltanto successo", ha detto l'attrice. “Volevo essere ispirata e sfidata. Non ho incontrato un film che volevo fare subito. Se scegli le cose che pensi di poter fare meglio, ti salvi sempre perché metti sullo schermo un'immagine di te stesso che è veritiera. Questo è ciò che piace alla gente: la verità".

The Life Ahead inizierà lo streaming su Netflix a partire dal 13 novembre, dopo un passaggio limitato nelle sale.

Per altri approfondimenti: Sophia Loren e lo sguardo a Paolo Ruffini.