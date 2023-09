Sophia Loren operata d'urgenza! L'attrice in ospedale dopo una brutta caduta

Sophia Loren è stata vittima di una brutta caduta nella sua abitazione che l'ha costretta ad un ricovero e un'operazione d'urgenza a causa delle varie fratture riportate. La notizia dell'incidente a Sophia Loren è stata riportata dai media internazionali e l'attrice ora si trova ricoverata in ospedale in buone condizioni.

Sophia Loren ha compiuto 89 anni qualche giorno fa, ed è caduta mentre si trovava nel bagno, secondo quanto riporta The Independent, e ha riportato fratture multiple all'anca e al femore, che hanno richiesto un immediato intervento chirurgico. Una fonte vicina all'attrice parla di 'cauto ottimismo' sull'esito dell'operazione e sul recupero di Loren, che includerà un breve periodo di convalescenza e una lunga riabilitazione.



Domani Sophia Loren avrebbe dovuto partecipare all'inaugurazione di un ristorante aperto a Bari. Ed è stato proprio l'esercizio commerciale a informare pubblicamente dell'incidente nel quale è incappata l'attrice. Tutti gli impegni di Loren nel prossimo futuro sono cancellati.

Oltre all'apertura del ristorante, Loren avrebbe dovuto recarsi nella città pugliese anche per ricevere la cittadinanza onoraria.



Di recente, Sophia Loren aveva partecipato alla sfilata di Armani il 2 settembre a Venezia durante la Mostra del Cinema. All'ospedale l'attrice è affiancata dai figli Edoardo e Carlo.

Su Everyeye potete recuperare l'intervista a Sophia Loren in occasione dell'uscita del film La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo Ponti, disponibile nella libreria di Netflix.