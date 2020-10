Sophia Loren sul suo film Netflix, The Life Ahead: 'Gli Oscar? Vedremo ...'

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il primo trailer ufficiale per The Life Ahead, nuovo film originale Netflix in uscita a novembre che ha come caratteristica principale il grande ritorno al cinema di Sophia Loren.

La leggendaria attrice italiana, premio Oscar per La ciociara, non appariva in un film dal 2009 con Nine di Rob Marshall, fatta eccezione per il mediometraggio del 2013 Voce Umana e il doppiaggio di Cars 2 nel 2011. In una nuova intervista con Variety ha dichiarato:

"Il film è un messaggio di tolleranza, perdono e amore. Abbiamo tutti il diritto di essere visti e ascoltati, altrimenti è impossibile vivere. Abbiamo il diritto di essere amati e di perseguire i nostri sogni", ha aggiunto l'iconica attrice italiana.

La Loren ha detto che per interpretare Madame Rosa si è ispirata a sua madre, Romilda Villani, un'insegnante di pianoforte. "Era un'artista", ha detto Loren di sua madre. "E quando gli americani sono arrivati, Napoli subito dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo fatto affidamento sul suo pianoforte per mangiare. La sua bellezza e il suo talento sono stati fondamentali per la nostra famiglia".

Il film, una produzione tutta italiana grazie a Palomar, uscirà su Netflix il 13 novembre dopo un passaggio nelle sale USA: è stato diretto dal figlio di Sophia Loren, Edoardo Ponti, che ha elogiato l'attore bambino non professionista Ibrahima Gueye, che compare in ogni scena di The Life Ahead insieme alla Loren. “Ha dovuto portare sulle proprie spalle il peso di questo film”, ha detto Ponti, “e lo ha fatto con una serietà, rigore e passione che non dimenticherò mai”, ha aggiunto.

E per quanto riguarda gli Oscar 2021? "Speriamo per il meglio" ha detto la Loren. "Non so cosa dire. Non voglio nemmeno pensarci. Vedremo..."