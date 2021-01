La vita davanti a sè, Sophia Loren: 'Fare film mi rende ancora nervosa'

Indicata da Deadline tra le pellicole internazionali da tenere d'occhio in vista dell'imminente stagione di premi cinematografici, il film Netflix La vita davanti a sé ha firmato una collaborazione tra il regista Edoardo Ponti e sua madre, che si dà il caso essere la leggendaria Sophia Loren.

"Adoro lavorare con mia madre, che è anche un'attrice straordinaria" ha spiegato Ponti durante una recente intervista con il sito. "E la cosa che amo di più a mostrarla nel modo in cui la vedo io. Poterla presentare al mondo attraverso i miei occhi, per dare alle persone la sua versione più autentica, non la Sophia che scrive il nome con 'ph', ma piuttosto la Sofia madre, donna attrice e artista che scrive il suo nome con la 'f'".

Nel corso della chiacchierata, a cui era presente anche la Loren, il regista ha affermato: "Nella mia vita, se potessi lavorare solamente con un'attrice, lavorerei con mia madre ancora e ancora e ancora. Non solo mi ha dato la vita, mi ha anche regalato delle ottime performance nei miei film, ed è solo una gioia lavorare con qualcuno che non posso chiamare solo madre ma anche un'amica e partner professionale."

Dopo 70 anni di carriera, la Loren ha rivelato che fare film la rende ancora nervosa, una sensazione a cui però non vuole assolutamente rinunciare. "Mi innervosisco se non divento nervosa", ha scherzato. "Amo quello che faccio. Amo le storie. Sono nata sul set e sono sempre stata sul set, perciò se non sono su un set non so cosa fare."

