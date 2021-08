Sophia Loren, la diva racconta: 'Quella volta che Audey Hepburn mi invitò a pranzo'

Dopo la recente scomparsa di Raffaella Carrà, gran parte della programmazione televisiva estiva è dedicata alla cantante, conduttrice e showgirl che ha fatto la storia della tv italiana. Grazie a un vecchio episodio di A raccontare comincia tu abbiamo potuto così riscoprire un divertente aneddoto che ha avuto per protagonista Sophia Loren.

Intervistando l'attrice nella sua villa di Ginevra, Raffaella Carrà ha ricordato che un tempo la diva del cinema italiano era vicina di casa di Audrey Hepburn. Un giorno, quindi, la protagonista di Colazione da Tiffany invitò a pranzo Sophia Loren e suo marito Carlo Ponti. Le porzioni, però, per la sua sorpresa (e per l'ilarità di Raffaella Carrà), non erano certo abbondanti.

"Un giorno ci telefona e ci chiede di pranzare con lei" racconta Sophia Loren, protagonista del recente La vita davanti a sé, nel filmato visibile anche in calce alla notizia. "Una volta arrivati, ci sediamo a tavola. Iniziamo a mangiare l'insalata, poi una polpettina piccola piccola, poi un po' di frutta... e a un certo punto inizia a fare: Oddio ho mangiato troppo, mi sento male!"

Audrey Hepburn, ricorda Sophia Loren, era molto attenta al suo peso: "Faceva ginnastica, mangiava poco, stava molto attenta e credeva che anche noi dovessimo stare molto attenti...". Al ritorno a casa, invece, Sophia e Carlo pensarono bene di "prepararci un bel panino col salame, con un po' di vino."

Chissà se Sophia Loren ha mai ricambiato l'invito, e chissà cosa avrà fatto mangiare nel caso a Audrey Hepburn.