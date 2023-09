Sophia Loren compie 89 anni: 'Nel cinema cercavo rifugio dalle bombe'

Sophia Loren è una di quelle figure a cui immediatamente va il pensiero quando si parla di cinema italiano (e non solo, a dirla tutta): la diva di Pane, Amore e... è riuscita negli anni a scalare l'Olimpo di Hollywood partendo dal nulla, tra la Napoli bombardata della Seconda Guerra Mondiale e una famiglia che aveva altro a cui pensare.

L'attrice che oggi compie 89 anni e che recentemente abbiamo visto su Netflix ne La Vita Davanti a Sé ha sempre rivendicato con orgoglio le sue radici, soffermandosi spesso a raccontare i primi passi compiuti nel mondo del cinema: "La mia vita è stata tutt’altro che facile. Avevo 6 anni quando scoppiò la guerra, e Napoli. Cercare rifugio dalle bombe era la mia routine. Così mi rifugiavo nei cinema e m’immergevo nei film di Hollywood, sognando di finire su quello schermo. Mio padre ci aveva abbandonato, mentre mia madre non aveva nessun interesse per la recitazione, né capiva la mia ossessione per il cinema" sono state le sue parole.

Loren prosegue: "Quando avevo 15 anni iniziai a cercare il modo di farmi strada nell’industria del cinema. Sentivo che se non avessi fatto l'attrice probabilmente sarei morta. Grazie ai concorsi di bellezza, riuscii ad apparire nei fotoromanzi. Fu in quel momento che incontrai il produttore Carlo Ponti, nonché mio futuro marito, che mi consigliò di fare un provino cinematografico. Dopo una serie di piccole parti, a 20 anni, ottenni il mio primo ruolo importante in L'Oro di Napoli diretto da Vittorio De Sica. Quando il film uscì, esplosi per davvero. Iniziavo a venire riconosciuta per strada. Qualche anno dopo è arrivato La Ciociara. Da maggiorata fisica, diventai un’attrice. Era il primo personaggio veramente importante della mia carriera. Quel film mi cambiò completamente la vita". Riuscite a immaginare un mondo in cui Sophia Loren si sia arresa alle difficoltà? Noi non vogliamo neanche provarci!