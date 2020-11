Sophia Loren arriva su Netflix: tutto quello che c'è da sapere su La vita davanti a sé

Da oggi è disponibile su Netflix il nuovo film originale della piattaforma di streaming on demand, La vita davanti a sé, che segna il ritorno sulle scene di Sophia Loren.

Diretto e co-scritto dal figlio della Loren, Edoardo Ponti, già dietro a due collaborazioni con la madre (Cuori Estranei nel 2002 e Voce Umana nel 2013), il film è basato sul romanzo bestseller di Romain Gary "The Life Before Us" e vede la Loren nei panni di una sopravvissuta all'Olocausto che diventa una figura materna per un ragazzino di strada di 12 anni di nome Momo.

La Loren ha vinto l'Academy Award per la migliore attrice con il suo film drammatico del 1961 La ciociara di Vittorio de Sica e, escluso il mediometraggio del 2013, mancava dalle scene dal 2009, quando era apparsa nel film Nine di Rob Marshall.

Netflix sembra seriamente intenzionato a riportarla in auge: come da tradizione, infatti, il film arriverà anche in alcune sale selezionate per poter partecipare alla selezione degli Oscar, la cui campagna promozionale sarà ovviamente improntata sul ritorno della Loren, che punta ad una storica nomination.

Il film è disponibile da oggi sulla piattaforma di streaming on demand. In attesa della nostra recensione, vi auguriamo una buona visione: fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti!