Sonya Blade dovrebbe essere nel cast di personaggi di Mortal Kombat

Ogni giorno trapelano in rete potenziali informazioni sul cast di personaggi del nuovo film dedicato a Mortal Kombat e oggi, naturalmente, non è da meno.

Come svela in esclusiva HNEntertainment - ma, precisa, che tutto potrebbe cambiare nei prossimi rimaneggiamenti della sceneggiatura originale - nella pellicola di Mortal Kombat è incluso anche l'iconico personaggio di Sonya Blade. Per il personaggio, lo studio è alla ricerca di un'attrice sui 30 anni che sappia combattere e che sarà una sorta di "collante" tra i vari personaggi che verranno introdotti all'interno del film.

Ispirato all'artista marziale Cynthia Rothrock, Sonya Blade è uno dei personaggi introdotti nel primo videogame di Mortal Kombat uscito nel 1992. Bridgette Wilson ha interpretato Sony Blade all'interno del primo film del franchise diretto da Paul W. S. Anderson nel 1995; il suo 'volto' è cambiato per il 'sequel', dove era interpretata da Sandra Hess.

Oltre a Ludi Lin, di recente sono state annunciate anche tre new entry nel cast di attori. Il film è previsto nelle sale cinematografiche per il 5 marzo 2021.