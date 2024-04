Sony vuole comprare Paramount: cosa sappiamo sulla clamorosa fusione

Non solo Spider-Man nel futuro di Sony, ma addirittura Paramount: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Sony Corporation ha iniziato le manovre per comprare l'azienda di Top Gun e Mission: Impossible.

A riportarlo nientemeno che il New York Times, secondo cui Sony è in trattative con Apollo Global Management per acquistare Paramount: le società non hanno ancora fatto una mossa ufficiale, poiché sono ancora in corso conversazioni esclusive sulla potenziale fusione di Paramount con Skydance, una mossa che però si sarebbe rivelata impopolare tra gli azionisti.

Il potenziale acquisto insieme ad Apollo, che è parzialmente guidato dall’amministratore delegato di Sony Pictures Entertainment Tony Vinciquerra, porterebbe probabilmente la Paramount a diventare essenzialmente una delle etichette sotto l’egida generale di Sony. Questo possibile acquisto creerebbe un nuovo colosso mediatico, portando molti marchi popolari sotto il controllo di Sony: ad oggi, infatti, la Paramount ha sei unità principali, tutte con le proprie filiali secondarie, ovvero Paramount Streaming (che include Paramount+ e il noto servizio PlutoTV), Paramount Media Networks (che include Nickelodeon e MTV), lo studio cinematografico Paramount Pictures, CBS Entertainment Group (che include CBS, BET e VH1), Paramount International Networks (che include Channel 5 e Telefe ) e l'unità di merchandising Paramount Consumer Products and Experiences.

Vi terremo aggiornati, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.

