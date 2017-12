Sony taglia il traguardo di 1 Miliardo di Dollari nel 2017, anche grazie a Jumanji!

Jumanji: Welcome to the Jungle ha spinto la Sony Pictures oltre la soglia del miliardo di dollari al botteghino statunitense nel 2017. Proprio mentre l'anno volge al termine, la Sony sta ottenendo degli ottimi risultati grazie al film con. Il film ha conquistato molti critici con il suo mix tra umorismo e azione.

Naturalmente la 'vacca sacra' del 2017 per la Sony è Spider-Man: Homecoming, con oltre 334 milioni di dollari d'incassoin Nord America. Ma Jumanji è al secondo posto e continua a crescere nel suo secondo week-end in programmazione.

Come riportato da Deadline, Jumanji, secondo i dati, dovrebbe guadagnare circa 46 milioni di dollari in tre giorni, portando il totale a 179,2 milioni di dollari, spingendo il totale per la Sony oltre il miliardo (non accadeva dal 2014), con un incremento del 10% rispetto al 2016.

Si prevede che Welcome to the Jungle passi il traguardo dei 200 milioni di dollari dal terzo week-end, mentre a livello internazionale ha sfiorato i 50 milioni di dollari.

Sinossi: "In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre..."