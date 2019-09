Sony svilupperà un film su Madame Web ambientato nell'Universo di Spider-Man

Dopo essersi ripresa lo Spider-Man di Tom Holland, Sony Pictures ha dato il via libera per un film su Madame Web che farà parte dell'universo cinematografico dell'arrampicamuri insieme a Venom e Morbius.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Collider, la sceneggiatura è stata affidata agli sceneggiatori di Morbius Matt Sazama e Burk Sharpless. Al momento non è ancora chiaro chi si occuperà della produzione del film, con Avi Brad e Matt Tolmach indicati dal report come i principali candidati. Il progetto sarà supervisionato da Palak Patel.

Creata da Denny O'Neil e John Romita Jr., Madame Web - il cui vero nome è Cassandra Web - ha esordito nel novembre del 1980 in The Amazing Spider-Man #210. Nei fumetti della Marvel il personaggio è un'anziana non vedente che soffre di un deterioramento neurologico dovuto alla miastenia gravis, una condizione che la costringe a rimanere attaccata ad un sistema di supporto vitale. Madame Web compensa però le sue debolezza con delle potenti abilità psichiche.

A questo punto sono tre i film in sviluppo per l'Universo di Spider-Man targato Sony: il sequel di Venom, Morbius - in arrivo nelle sale il 31 luglio 2020 con Jared Leto come protagonista - e il terzo capitolo di Spider-Man, che vedrà nuovamente Tom Holland nei panni dell'arrampicamuri dopo aver esordito nel MCU.