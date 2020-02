La Sony sta sviluppando uno stand-alone incentrato su Spider-Woman

MCU Cosmic, sito solitamente molto attendibile per quanto riguarda le notizie del Marvel Cinematic Universe e dei film Marvel in generale, ha comunicato che lo stand-alone Sony annunciato qualche ora fa in uscita a ottobre 2021 sarà incentrato su Spider-Woman.

La fonte citata da MCU Cosmic è tale Daniel Richtman, che lo ha fatto sapere tramite il suo Patreon. Qualora il rumor dovesse essere confermato, si tratterebbe soltanto dell'ultimo di una lunga serie di film legati Spider-Verse che la Sony ha pianificato in questi mesi: tra questi ricordiamo Madame Web, Silver Sable, Black Cat, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 e uno spin-off animato con Spider-Gwen e altri personaggi femminili.

Considerati i recenti successi di film come Captain Marvel e Wonder Woman che la Sony voglia puntare su Jessica Drew è assolutamente probabile. l diritti del personaggio sono attualmente divisi a metà tra Marvel Studios e Sony, e secondo gli accordi lo studio di Kevin Feige può utilizzare Jessica Drew nell'MCU come agente segreto, rinunciando però al titolo di Spider-Woman e ai poteri di ragno potere di ragno.

Dal canto suo la Sony è libera di usare Spider-Woman senza modifiche, ma i dettagli del nuovo accordo fra le due società sono ancora sconosciuti, e soprattutto non è chiaro come e se i titoli dello Spider-Verse interagiranno o saranno legati al MCU.

Secondo alcuni nuovi dettagli su Morbius, emersi dopo un recente test-screening, i due universi narrativi saranno interconnessi. Cliccate sul link evidenziato per ulteriori informazioni.