Sony sta sviluppando un horror natalizio prodotto da Platinum Dunes

Nelle scorse ore Deadline ha comunicato la notizia che Sony ha accettato di produrre attraverso la casa Platinum Dunes la sceneggiatura per un nuovo horror scritta da Patrick Melton e Marcus Dunstan.

Platinum Dunes ha recentemente realizzato l'horror campione d'incassi A Quiet Place - Un Posto Tranquillo, diretto da John Krasinski e con protagonista Krasinski e sua moglie Emily Blunt.

Il nuovo film per il momento è stato descritto solo come "un film natalizio attualmente senza titolo", ma alcune fonti hanno suggerito che la sceneggiatura di Melton e Dunstan ricalcherebbe le atmosfere di Scream e So Cosa Hai Fatto. Il progetto è stato portato alla Sony da Aaron Janus, produttore esecutivo di A Quiet Place.

Melton e Dunstan sono noti soprattutto per le sceneggiature di alcuni film del franchise di Saw e altri progetti come The Collection e The Neighbor. Attualmente stanno lavorando sull'attesissima serie horror Scary Stories to Tell in the Dark assieme al vincitore dell'Oscar Guillermo del Toro, che produrrà e co-sceneggerà il progetto in uscita l'anno prossimo.

A Quiet Place ha guadagnato $331,7 milioni al botteghino mondiale da un budget di soli $17 milioni, guadagnandosi in pochissimo tempo lo status di vero e proprio fenomeno culturale. Il film è attualmente disponibile per il mercato home-video, ed è già in lavorazione un sequel.