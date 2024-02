Sony sperava di dar vita a un franchise con Madame Web? La tragica ipotesi

Sony sta provando ormai da anni a dar vita a una propria versione 'in negativo' del Marvel Cinematic Universe, ma la mancanza di un vero e proprio supereroe (non volendo considerare tale Venom, che si barcamena tra l'essere villain e anti-eroe) ha probabilmente influito negativamente sulla cosa. Che fosse Madame Web la prescelta?

Quello che in questi giorni ha registrato il peggior esordio di sempre per un film legato a Spider-Man avrebbe in effetti potuto essere il primo capitolo di un vero e proprio franchise da far girare intorno alla figura di Cassandra Webb, magari nell'attesa di introdurre Peter Parker in persona: questa almeno è l'ipotesi di alcuni insider, che fanno però notare anche come l'idea sia ora inevitabilmente naufragata.

"Non vedremo un altro film su Madame Web per almeno un decennio. È stato un fallimento. Sony ha provato a fare un film che si presentasse come un'idea diversa di film sui supereroi" sono state le parole di un insider interno al mondo della distribuzione, quello stesso ambiente che in questi giorni sta quasi rimpiangendo i numeri tutt'altro che eclatanti di film, per restare nell'ambito dei cinecomic, come Shazam: Furia degli Dei e Morbius. Qualcuno, comunque, fa notare che per Sony le cose potrebbero cambiare qualora un film come Kraven si rivelasse un successo al botteghino: al momento, comunque, le prospettive sembrano tutt'altro che rosee.