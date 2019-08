Sony sta già facendo scrivere la sceneggiatura di Spider-Man 3!

Mentre Jon Watts è conteso tra Sony e Marvel, sembra che i lavori su Spider-Man 3 (o come finirà per chiamarsi, naturalmente) sono già iniziati.

E' quello che riporta in esclusiva Deadline. Nonostante tutti i problemi dietro le quinte, infatti, sembra proprio che la Sony Pictures voglia dare priorità assoluta ad uno Spider-Man 3 tanto da aver già messo all'opera degli sceneggiatori.

Come conferma il sito web, infatti, gli sceneggiatori Erik Sommers & Chris McKenna stanno già scrivendo il terzo film del franchise; i due hanno lavorato di recente proprio a Spider-Man: Far From Home, che ha finito per incassare un miliardo al box-office diventando non solo il film sull'Uomo Ragno che ha incassato di più nella storia ma anche il maggior successo di casa Sony, superando Skyfall.

E' chiaro che, se questo fosse confermato, il duo starà scrivendo un film non ambientato nel Marvel Cinematic Universe. Qualora i due studios trovassero un accordo, i due si troverebbero di fronte alla possibilità di rettificare lo script per integrarlo, nuovamente, nel MCU. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, aveva confermato la volontà di raccontare una storia totalmente differente per Peter Parker e chissà se i due non seguiranno i suoi consigli e le sue idee. Sia con che senza di lui.