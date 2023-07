Sony rivoluziona le uscite: Kraven rinviato al 2024, novità su Venom 3 e Ghostbusters

Insieme alla notizia del rinvio di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse a data da destinarsi, dobbiamo segnalarvi anche una vera e propria rivoluzione interna in casa Sony Pictures per quanto riguarda il calendario uscite.

Tra i film più attesi, il nuovo capitolo della saga spin-off di Spider-Man con protagonista Tom Hardy Venom 3 ottiene la data del 12 luglio 2024, mentre il primo episodio della nuova saga con Dakota Johnson e Sydney Sweeney Madame Web viene spostato dal 14 febbraio al 16 febbraio 2023, uno slittamento di appena due giorni che però farà perdere al film la data di San Valentino. Un rinvio molto più lungo, invece, per un altro spin-off del franchise Marvel, ovvero Kraven il Cacciatore, che dal 6 ottobre 2023 slitta al 30 agosto 2024: una vera e propria tegola, per i fan che non vedevano l'ora di ammirare il Kraven di Aaron Taylor Johnson dopo averlo visto in azione nel primo trailer ufficiale di Kraven il Cacciatore pubblicato qualche settimana fa.

La rivoluzione del calendario Sony però va oltre la saga di Spider-Man: il nuovo film della saga di Ghostbusters, il sequel di Ghostbusters: Legacy, sebbene abbia terminato le riprese ha ancora bisogno dei suoi attori per qualche limatura di post-produzione, e con lo sciopero del sindacato SAG in corso il film perde la sua data d'uscita natalizia del prossimo 20 dicembre per ottenerne invece una nella settimana di Pasqua, il 29 marzo 2024, quando si scontrerà al box office con Mickey 17 di Bong Joon Ho con protagonista Robert Pattinson. Infine, il nuovo film di Karate Kid, originariamente previsto per il 7 giugno 2024, è stato rinviato dirige al 13 dicembre 2024.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.