Sony Pictures sviluppa Jumanji 3: ha ingaggiato gli sceneggiatori

Dopo l'incredibile successo di Jumanji - Benvenuti nella giungla , tornato in vetta al box-office questo week-end appena trascorso (non era capitato dai tempi diche un film tornasse alla vetta dopo cosi tanto tempo).

La Sony Pictures, ovviamente, non perde tempo e ha deciso di mettere in cantiere immediatamente un Jumanji 3. Il sito Deadline ha già ingaggiato Scott Rosenberg e Jeff Pinkner per scrivere il terzo capitolo della saga che, al momento, non ha una data di uscita fissata dallo studio.

Secondo il sito, tutto il cast del sequel - dunque Dwayne 'The Rock' Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan - torneranno anche nel terzo episodio. Jumanji - Benvenuti nella giungla era incentrato su un gruppo di teenager trasportati all'interno di un videogame, dove prendevano le sembianze dei loro avatar. Questo terzo film potrebbe aprire a nuove idee o portare quegli avatar nel mondo reale.

Rosenberg e Pinkner hanno scritto Jumanji - Benvenuti nella giungla ed il prossimo film dedicato a Venom. Altri credits per Rosenberg includono le sceneggiature di Con Air e Fuori in 60 secondi; Pinkner ha scritto, invece, The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro e The Dark Tower. Jake Kasdan (Bad Teacher, Sex Tape) ha diretto il sequel ma al momento non è chiaro se tornerà alla regia anche del terzo.