La Sony Pictures sospende le sue attività commerciali in Russia

Dopo il rinvio dell'uscita di Morbius in Russia, la Sony Pictures annuncia ufficialmente la sospensione delle sue attività commerciali in Russia, a causa dell'invasione dell'Ucraina.

A dare la notizia è stato il CEO della SPE, Tony Vinciquerra, che ha aggiunto che anche Crunchyroll, (che fa parte della Sony), ha sospeso anche il suo servizio di streaming di anime in Russia. Inoltre sono stati donati in precedenza dalla corporation anche 2 milioni di dollari all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, da destinare ai Rifugiati (UNHCR) e all'ONG internazionale Save the Children, che si sta adoperando per fornire aiuti umanitari ai residenti in Ucraina.

Non si tratta della prima compagnia a fare questa scelta, anzi, molto probabilmente dell'ultima. Diversi servizi streaming, infatti, avevano già annunciato la sospensione dei propri servizi in Russia: tra questi ricordiamo Disney, Discovery, WarnerMedia, Amazon, Netflix, e tanti altri.

Nella giornata di ieri, Vinciquerra ha commentato la scelta con una nota: "Mentre continuiamo a vedere notizie e le immagini devastanti che arrivano dall'Ucraina, volevo informarvi e aggiornarvi sul fatto che SPE sta reagendo a questi eventi. Siamo al fianco di tantissime aziende in tutto il mondo che adesso hanno sospeso le proprie operazioni commerciali in Russia e supportiamo gli sforzi umanitari attualmente in corso in Ucraina e nella regione che la circonda."