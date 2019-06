Anche la Sony Pictures salterà il San Diego Comic-Con 2019

Poche settimana fa, diffondendo online il primo teaser poster di Wonder Woman 1984, la Warner Bros annunciava la sua assenza alla Hall H del San Diego Comic-Con 2019 del prossimo luglio, lasciando quindi i fan della DC all'asciutto, e oggi anche la Sony Pictures ha annunciato che non sarà presente all'evento.

Come riporta infatti Deadline, insieme alla Warner Bros e alla Universal Pictures, anche la Sony salterà l'evento nerd più importante dell'anno, ormai legato alle forme più mainstream dell'intrattenimento globale, cinema, televisione, fumetto, collezionismo e videogioco. Questo significa che i fan presenti a San Diego quest'anno non avranno modo di assistere a un panel dello studio, che a dire il vero era molto atteso a causa di diversi progetti in via di sviluppo.



Guardando soprattutto all'ambito cinecomic, sotto la Sony Pictures sarebbero dovuto essere presentato almeno l'attesissimo Morbius con protagonista Jared Leto, adattamento del personaggio Marvel diretto da Daniel Espinosa e che vede nel cast anche Matt Smith e Adria Arjona. Le riprese del film sono ancora in via di svolgimento e dovrebbero comunque finire entro le prossime settimane, fattore che unito al recentissimo inizio della pre-produzione di Venom 2 con Tom Hardy ha forse convinto la Sony a scegliere di non presenziare al SDCC2019.



Morbius è comunque atteso nelle sale americane il 31 luglio 2020.