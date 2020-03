La Sony Pictures riaprirà dopo che un visitatore è risultato positivo al Coronavirus

L'edificio Astaire della Sony Pictures a Culver City riaprirà oggi dopo essere stato chiuso "per misure precauzionali" quando lo studio ha appreso che una persona che l'aveva visitato due settimane fa è risultata positiva al Coronavirus.

Un promemoria è stato distribuito a tutti i dipendenti mercoledì 18 avvertendo che una persona che ha partecipato ad una riunione proprio nell'edificio Astaire il 3 marzo scorso, successivamente era risultata positiva al COVID-19. Il memo nota che lo studio "non ha ricevuto altre segnalazioni di casi confermati nell'edificio", e che l'edificio è stato ripetutamente sterilizzato durante il periodo in cui è rimasto chiuso. Le autorità affermano che il virus ha un periodo di incubazione da due giorni a due settimane.

La scorsa settimana Sony, Warner Bros e Paramount Pictures hanno sospeso i loro tour negli studi come parte delle precauzioni generali prese per aiutare ad arginare l'epidemia di Coronavirus. Qui sotto potete leggere il promemoria inviato allo staff Sony acquisito da Deadline:

"Oggi ci è stato comunicato che un individuo che aveva visitato Astaire il 3 marzo è risultato positivo per COVID-19. Sebbene l'individuo si trovasse nell'Astaire 14 giorni fa, faremo una profonda sterilizzazione per come misura precauzionale. Non abbiamo ricevuto altre segnalazioni di casi confermati nell'edificio. L'edificio Astaire riaprirà giovedì 19 marzo. Se ritieni di essere stato presso l'edificio Astaire il 3 marzo o in quei giorni, fallo presente alle linee guida CDC attuali."

Proprio la Sony, la prossima settimana pubblicherà Bloodshot con Vin Diesel in vod.