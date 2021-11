Sony Pictures e il Milan insieme per Ghostbusters: Legacy: lo spot è tutto da ridere

AC Milan e Sony Pictures hanno annunciato pochi minuti fa un'esclusiva partnership per la produzione di un suggestivo progetto in occasione dell'uscita di Ghostbusters: Legacy, prevista in Italia per il prossimo 18 novembre.

Dall'unione di due brand simbolo del grande calcio e del grande cinema nasce la realizzazione di uno spot per la promozione dell’iconica serie cinematografica Ghostbusters: la collaborazione unisce la tradizione di un film divenuto fenomeno culturale insieme all'innovazione e la spinta generazionale di AC Milan, con le due parti unite verso un comune obiettivo: formare un legame tra il passato e il futuro, un po' come visto nel trailer ufficiale di Ghostbusters Legacy.

Lo spot, che trovate all'interno dell'articolo, ha visto il coinvolgimento di quattro giocatori rossoneri: Alessio Romagnoli, Brahim Díaz, Alessandro Florenzi e Daniel Maldini che si sono improvvisati attori durante la loro divertente interpretazione. A fare da sfondo al set è Milanello, cuore pulsante della squadra rossonera, dove i quattro protagonisti si preparano per una missione: sistemate ad hoc le classiche tute dei Ghostbusters sopra le maglie del Milan, il Capitano incita i compagni ad essere pronti a tutto. Special guest della scena è la Ecto1, la celebre e inconfondibile auto dei Ghostbusters, indiscussa protagonista della saga, al centro di una collaborazione che unisce differenti generazioni di amanti del cinema e del grande sport in un'atmosfera sospesa tra la nostalgia e una nuova e rinnovata energia.

