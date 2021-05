Sony Pictures, la major smentisce le speculazioni sulla vendita

A seguito della recente notizia dell'acquisizione di MGM da parte di Amazon e quella precedente di 20th Century Fox da parte di Disney, sono iniziate a circolare voci anche sulla possibile vendita di Sony Pictures. Ipotesi completamente smentita nelle ultime ore dal CEO di Sony, Yoshida Kenichiro, che ne ha parlato al Financial Times.

"C'è un drastico riallineamento nel settore dei media, ma penso che la nostra strategia di creare contenuti come studio indipendente lavorando con vari partner funzionerà. Penso che il motivo per cui siamo stati in grado di firmare buoni accordi con Netflix e Disney è perché sono attratti dalla nostra pipeline PlayStation Productions. Possiamo rafforzare la nostra capacità di creare contenuti attraverso la collaborazione a livello di gruppo" ha dichiarato Kenichiro.



Nei giorni scorsi l'annuncio di Amazon e MGM ma ciò non accadrà con Sony. Sebbene la major si sia divertita nello sviluppo di progetti di streaming esclusivamente per Play Station Network, non ha riscontrato altrettanto successo in quell'ambito, affidandosi poi a collaborazioni con Netflix e Disney per lo streaming dei loro titoli.

"Sony prevede di rafforzare e le sue iniziative nei servizi, nei dispositivi mobili e negli spazi sociali per espandere ulteriormente queste comunità e cercare di espandere il numero di persone in tutto il mondo direttamente collegate al Gruppo Sony".



Negli ultimi tempi Sony e Eagle Pictures hanno stretto un accordo per l'home-video in Italia.