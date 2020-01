Sony Pictures potrebbe distribuire anche l'ultimo film di Quentin Tarantino

Dopo il recente successo di C'era una volta a Hollywood, Piccole Donne e in parte anche A Beautiful Day in the Neighborhood alle nomination per gli Oscar 2020 (20 in totale), Sony Pictures è pronta a finanziare anche il prossimo e ultimo film di Quentin Tarantino.

"Ne stiamo parlando, ma lui è un uomo che fa tutto da solo seguendo la propria fervida immaginazione" ha spiegato Tom Rothman, chariman di Sony Pictures Motion Group, in un'intervista con Deadline. "Da quello che ha detto, è molto felice dei risultati e del lavoro che Sony ha fatto per lui. Perciò mi piace pensare che siamo in pole position. Ma nulla è imminente; sta scrivendo un libro e facendo altre cose. Ma sono piuttosto sicuro che questo non sarà il nostro ultimo lavoro insieme."

Il dirigente ha poi commentato l'esclusione di Greta Gerwig dalle nomination per la miglior regia agli Oscar: "È meraviglioso ricevere la candidatura come miglior film e per Greta come miglior sceneggiatura, ma il film non si è diretto da solo e io non chiamerei Greta una grande regista donna, ma una grande regista. Dal punto di vista del grado di difficoltà, per prendere qualcosa di familiare al pubblico e reinventarlo con tanta modernità e verve ci vuole una regista immensamente talentuosa. Alla fine, le nomination per Florence Pugh e Saoirse Ronan, insieme alla candidatura per il miglior film, è qualcosa che io, Amy Pascal e tutti quanti possiamo accogliere con grande soddisfazione, ed è su questo che dobbiamo concentrarci. Inoltre, il film è un successo commerciale e più persone lo vedono, più capiscono quanto sia sorprendentemente originale."

Tornando a Tarantino, mentre al momento è ancora presto per sapere con quale pellicola concluderà la sua carriera da regista di cinema, è stato recentemente confermato che il regista scriverà e dirigerà Bounty Law, la fittizia serie Western apparsa in C'era una volta a Hollywood.