Sony Pictures distribuirà il documentario The Truffle Hunters di Luca Guadagnino

Sony Pictures ha acquisito i diritti di distribuzione a livello globale del documentario The Truffle Hunters, diretto da Michael Dweck e Gregory Kershaw, nonché prodotto da Luca Guadagnino, per una cifra vicina ai 1,5 milioni. The Truffle Hunters è ambientato in Italia, nei boschi intorno ad Alba, dove viene raccontata la caccia al tartufo bianco.

The Truffle Hunters è stato presentato in anteprima mondiale in questi giorni al Sundance Film Festival, nella sezione dedicata ai documentari internazionali.

The Hollywood Reporter l'ha definito 'sorprendente per la sua poesia visiva e la qualità pittorica delle sue immagini' aggiungendo 'come Honeyland, The Truffle Hunters propone anche una sensazione malinconica di uno stile di vita che sta scomparendo e che risale all'Europa del vecchio mondo'.



Luca Guadagnino in questo periodo è molto impegnato in diversi progetti. Di recente ha aggiornato anche sulla situazione del sequel di Chiamami col tuo nome, affermando di averne già parlato con Timothée Chalamet e Armie Hammer, protagonisti del film tratto dal romanzo di André Aciman.

Inoltre Guadagnino ha parlato de Il signore delle mosche, nuovo adattamento a cui lavorerà proprio Luca Guadagnino, reduce dal successo nel 2019 di Suspiria, la sua versione del classico dell'horror di Dario Argento.

Nel frattempo prosegue la sua attività anche negli Stati Uniti, e il successo di The Truffle Hunters è un altro tassello molto importante nella carriera del regista.