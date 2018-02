Sony Pictures Classics ha acquisito i diritti di distribuzione di The Happy Prince

La notizia, trapelata in rete alcune ore fa, è stata annunciata dalla divisione indipendente della Sony Pictures Entertainment, la quale avrebbe acquistato i diritti di distribuzione nel nord America e nell’America latina di, pellicola incentrata sugli ultimi giorni del poeta e scrittore irlandese

The Happy Prince narrerà, dunque, l’ultima parte di vita dell’illustre letterato, la cui esistenza è stata segnata al crepuscolo da giorni vissuti in esilio in giro per l’Europa tra Inghilterra, Francia e Italia. Il lungometraggio è stato scritto e diretto da Rupert Everett, il quale, per l’occasione, rivestirà anche il ruolo di protagonista.

La premiere europea avverrà in queste ore durante la 68a edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino. Il debutto mondiale di The Happy Prince è avvenuto invece lo scorso mese al Sundance Film Festival.

La Sony Pictures Classics ha distribuito di recente anche il film del regista italiano Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, pellicola acclamata dal pubblico e dalla critica ed attualmente in gara per l’ambita statuetta degli Oscar nella categoria Miglior film.

Queste le parole di entusiasmo espresse dal film-maker Rupert Everett:

“Sono incredibilmente emozionato, in particolare perché Michael e Tom hanno distribuito il mio primo film ‘Another Country’”.

I due nomi a cui l’attore fa riferimento nella breve dichiarazione rilasciata sono Michael Barker e Tom Bernard, co-presidenti della Sony Pictures Classics.

Nel cast artistico del film figurano, oltre all’interprete principale che vestirà i panni di Oscar Wilde (Rupert Everett), Colin Firth, Emily Watson, Colin Morgan, Edwin Thomas, Tom Wilkinson, Anna Chancellor, Julian Wadham, Béatrice Dalle e Joshua McGuire.

L’uscita nelle sale cinematografiche italiane avverrà nel corso dell’anno corrente grazie alla distribuzione di Vision Distribution.