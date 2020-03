Sony Pictures chiude tre uffici in Europa per l'emergenza Coronavirus

Secondo quanto riportato da Deadline, Sony Pictures ha deciso di chiudere per il resto della settimana i propri uffici di Londra, Parigi e Gdynia (Polonia) come misura precauzionale contro la diffusione del Coronavirus.

Dopo che l'emergenza ha colpito l'Italia, ora anche il Regno Unito (e non solo) - dove i casi in 24 ore sono saliti da 51 a 85 - ha iniziato a prendere delle contromisure per evitare che l'epidemia si diffonda in tutto il paese, come confermato questa mattina dal chief medical officer Chris Whitty ai microfoni di BBC.

Un portavoce della compagnia ha rivelato al sito che un impiegato dell'ufficio di Londra ha recentemente viaggiato in una delle aree colpite dal virus, specificando però che al momento non è stato diagnosticato nessun caso. La scelta, infatti, è stata presa soprattuto come precauzione nei confronti della situazione europea.

"La salute e il benessere dei nostri dipendenti sono di massima importanza. Abbiamo pensato che fosse importante condividere con voi che uno dei nostri dipendenti di Londra potrebbe essere stato esposto al Coronavirus COVID-19 a causa dei recenti viaggi in un'area affetta. Per maggiore cautela, gli uffici di Londra, Parigi e Gdynia rimarranno chiusi per il resto della settimana, e i dipendenti dovrebbero lavorare da casa" ha dichiarato Sony.

La possibilità di far lavorare i dipendenti da casa era già stata anticipata nei giorni scorsi, quando Hollywood ha iniziato a riunire team strategici per affrontate l'emergenza Coronavirus.

In Italia, lo ricordiamo, il Governo ha chiuso tutte le scuole e le università fino a metà marzo.