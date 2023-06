Sony Pictures, il CEO parla della possibilità di usare la IA per scrivere sceneggiature

Qualche giorno fa è stato confermato che la sigla iniziale della nuova serie Marvel Secret Invasion, è stata realizzata grazie all'impiego di una IA, questo è solo uno degli ultimi esempi in cui l'intelligenza artificiale prende il posto dell'uomo nel settore audiovisivo. Di questo argomento ne ha recentemente parlato anche il CEO di Sony Pictures.

Per coloro che amano gestire le proprie mansioni con facilità e con meno fatica possibile, le IA sono certamente un valido alleato, ma non per tutti è così.

Ad esempio gli scrittori dell'industria cinematografica, i quali sono attualmente impegnati nell'affermare con forza le ragioni dietro allo sciopero degli sceneggiatori in USA. Elemento aggravante oltretutto, è il fatto che una IA abbia affermato: "Gli esseri umani non sono necessari per scrivere una sceneggiatura".

Preoccupazione che se ci pensiamo bene potrebbe avere un senso, dato che negli ultimi tempi molte produzione hollywoodiane sono ferme a causa di questa ferrea volontà degli autori di affermare nuove disposizioni ai loro posti di lavori, molti dirigenti potrebbero pensare di rivolgersi ad una intelligenza artificiale.

A tal proposito, durante un'intervista con indieWire, Tom Rothman di Sony Pictures ha parlato degli allarmismi, dietro alla concreta possibilità che la tecnologia possa prendere il posto dell'uomo anche su questo fronte.

"Gran parte del panico creatosi attorno a ciò è eccessivo. Le macchine non potranno mai sostituire l'estro creativo umano".

Non resta che attendere cosa accadrà in futuro, e voi cosa ne pensate? Nel frattempo anche il regista Christopher Nolan ha detto cosa pensa delle IA nel cinema.