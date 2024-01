Sony pensa a un film rated R su Spider-Punk dopo Beyond the Spider-Verse? Gli ultimi rumor

La miriade di personaggi apparsi in Spider-Man: Across the Spider-Verse ha regalato a Sony una libertà senza precedenti per quanto riguarda il futuro del franchise: gli spunti sono praticamente infiniti e i protagonisti degni di un film stand-alone non mancano di certo, come confermano le ultime voci sulle intenzioni della produzione.

Mentre ci si proietta già al finale dell'attesissimo Spider-Man: Beyond the Universe, infatti, in rete cominciano a circolare indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i nuovi progetti inerenti all'universo animato in cui il ruolo di Spider-Man "principale" è rivestito da Miles Morales: le voci più insistenti, ad oggi, riguardano Spider-Punk.

Già apparso in Spider-Man: Across the Spider-Verse, il nostro musicista anti-establishment morso (ma va!) da un ragno radioattivo è in effetti un personaggio potenzialmente parecchio accattivante: le indiscrezioni, in particolare, parlano di una Sony intenzionata a puntare tutto su un progetto che dovrebbe puntare ad essere classificato come rated R, puntando quindi a un pubblico decisamente più adulto con un film dai toni più violenti e diretti.

Un "privilegio", quello della classificazione per adulti, mancato persino da un personaggio potenzialmente cupo e quasi horror come Venom: che Sony stavolta faccia davvero sul serio da questo punto di vista? Vedremo se le voci troveranno conferma: concretamente parlando, intanto, ecco a che punto sono i lavori su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.