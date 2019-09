La Sony avrebbe offerto un altro accordo alla Disney, incluso Spider-Man e Venom?

Secondo quanto pubblicato sulle pagine di We Got This Covered, sembrerebbe che sia Sony che i Marvel Studios della Disney stiano continuando le trattative per mantenere Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe, con qualche sorpresa.

Sul sito infatti si legge: "Secondo le nostre fidate fonti, le stesse che ci hanno rivelato che la Marvel era al lavoro su She-Hulk e Ms. Marvel prima che fossero effettivamente annunciati gli show, Sony e Marvel stanno ancora contrattando e l'offerta attuale prevedrebbe una percentuale alla Disney del 30% di Spider-Man. Tuttavia l'accordo dovrebbe includere come tassativa la presenza di Venom nell'Universo Cinematografico Marvel. Non è chiaro se la Casa di Topolino accetterà questa proposta".

Il caso Disney-Sony su Spider-Man è chiaramente l'argomento che ha tenuto banco nelle ultime settimane e che ha acceso l'estate appena trascorsa, con i vari membri del Marvel Cinematic Universe che hanno più volte espresso la loro opinione contraria all'uscita di Tom Holland e del suo personaggio dall'universo condiviso per continuare solamente con l'appoggio di Sony.

Di recente anche i fratelli Russo avevano espresso la loro, affermando: "Abbiamo combattuto duramente per portare Spider-Man nel MCU, ma è sempre stato un matrimonio complicato. Siamo entusiasti di aver introdotto una nuova versione di Spider-Man al mondo e siamo grati per il tempo che abbiamo passato con il personaggio. Per quanto riguarda il futuro, non possiamo dire altro se non che sarà complicato".

Sappiamo che Tom Holland tornerà a vestire i panni dell'Arrampicamuri almeno per un altro sequel, alla quale storia si sente particolarmente legato. Non facendo più parte del MCU, il personaggio è ora "libero" di affrontare i villain che sono stati (e saranno) introdotti al cinema dalla Sony, su tutti Venom (di cui potete leggere la nostra recensione).