Sony al lavoro su uno stand-alone di Prowler con protagonista Donald Glover?

Ora che la Sony Pictures sta sviluppando un suo Spider-Verse in attesa che Tom Holland torni all'ovile dopo l'ultima "vacanza" nel Marvel Cinematic Universe di Kevin Feige, è trapelata una lista di film attualmente in sviluppo che includerebbe anche Silk e i Sinistri Sei.

Ora, nonostante sia assente da quella lista uscita nei giorni scorsi, in rete si sta parlando anche di un eventuale stand-alone sul villan Prowler, visto nel film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo (i fan più accaniti della Marvel Comics lo ricorderanno anche interpretato fugacemente da Donald Glover in Spider-Man: Homecoming, se bene in una versione più innocua).

Secondo le fonti vicine al We Got This Covered - fonti che il sito cita come scooper principali per le serie tv Moon Knight e She-Hulk - la Sony avrebbe intrapreso le prime fasi della pianificazione di un live-action sul personaggio ambientato nell'universo cinematografico Venom. Naturalmente vi invitiamo a prendere queste informazioni con la dovuta cautela, dato che in alcun modo si tratta di voci confermate.

Vi ricordiamo che attualmente l'elenco di film dello Spider-Verse include i già annunciati Morbius con Jared Leto, Venom 2 con Tom Hardy, l'ampiamente pubblicizzato Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 con annesso spin-off dedicato a tutti i personaggi femminili e guidato da Gwen Stacy, e poi le novità rappresentate da uno spin-off su Kraven il Cacciatore, due film distinti per Black Cat e Silver Sable, un film standalone su Silk, uno su Jackpot, un altro su Nightwatch, un cross-over con i Sinistri Sei e il recentemente annunciato Madame Web. Senza dimenticare le ben sei serie tv dello Spider-Verse, ancora da annunciare.