Sony al lavoro su due film su Doc Ock e Mysterio? Le ultime voci

Continua l’avventura di Sony alla scoperta del mondo di Spider-Man. Stando agli ultimi rumor l’azienda starebbe progettando due nuovi lungometraggi dedicati a villain storici dell’eroe newyorkese, espandendo ulteriormente il proprio universo narrativo fatto di personaggi carismatici e adorati dai fan dei fumetti della Casa delle Idee.

Dopo aver visto il primo trailer di Kraven, torniamo ad occuparci degli adattamenti Sony che fanno riferimento ai protagonisti dei fumetti di Spider-Man per riportare l’indiscrezione che vorrebbe il colosso dell’intrattenimento impegnato nella realizzazione di due nuove opere per il grande schermo.

Dopo Venom, Morbius, Kraven e Madame Web, secondo l’insider Caiden Reed, due grandi cattivi del supereroe creato da Stan Lee e Steve Ditko potrebbero presto essere presentati nuovamente al pubblico cinematografico.

Parliamo, nello specifico del Dottor Octopus e di Mysterio, entrambi già comparsi in contrapposizione a Spider-Man in due diversi prodottti e pronti a tornare come antieroi nello SpiderVerse che si sta delineando.

Lo scarso successo commerciale e di critica delle altre opere presentate in questo contesto, sembrerebbe dunque non frenare le ambizioni della Sony di costruire un arco narrativo che potrebbe concretizzarsi, in un prossimo futuro, nella realizzazione di una squadra di grandi cattivi che potrebbero essere portati a coalizzarsi per sconfiggere una minaccia più grande e terribile.

In attesa di capire se le voci dovessero trasformarsi in qualcosa di più ufficiale e se i due villain avranno un film a proprio nome, vi lasciamo a un’analisi di Kraven e dell’idea che sta dietro lo SpiderVerse Sony.