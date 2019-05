Sony: 'Il film di Uncharted è in sviluppo avanzato'

Se siete fra quelli che stanno aspettando l'adattamento cinematografico di Uncharted, sembrano esserci finalmente buone notizie: stando a Sony, il film che dovrebbe vedere la partecipazione di Tom Holland nel ruolo del giovane Nathan Drake, sarebbe in fase di sviluppo avanzato.

In realtà non è ben chiaro cosa significhi, ma è sicuramente una conferma che il progetto sta andando avanti, e che potremo saperne di più a riguardo anche abbastanza presto. Purtroppo al momento è l'unica novità che abbiamo sul film, ma anche il fatto che arrivi a pochi giorni dall'annuncio di PlaySttion Productions, fa ben sperare.

Per quanto riguarda la storia del film, dovrebbe essere ambientata prima di Uncharted: L'Abisso d'Oro, il titolo uscito per PSVita nel 2011, che fungeva da prequel alla serie, e quindi dovrebbe avere come protagonista una versione giovane di Nathan Drake, come detto in apertura, e che sarà interpretato da Tom Holland, mentre il regista del film di Uncharted sarà Dan Trachtenberg.

Tra gli attori interpellati per il ruolo di Sully ci sarebbero dei grandissimi nomi di Hollywood, tra cui Chris Hemsworth, Matthew McConaughey, Chris Pine e Woody Harrelson, anche se si tratta di voci per il momento non confermate. Insomma, la pellicola sta finalmente cominciando a prendere forma, e presto potrebbero arrivare ulteriori novità interessanti. Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal film?