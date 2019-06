Sony fissa ufficialmente una data di uscita per Uncharted

La Sony Pictures aveva promesso che il film dedicato ad Uncharted era in sviluppo avanzato e, a quanto pare, era la verità, visto che oggi lo studio ha annunciato la data di uscita ufficiale del film.

La Sony Pictures ha annunciato, a sorpresa, una data di uscita molto ravvicinata per l'adattamento cinematografico del noto videogame: infatti Uncharted debutterà nei cinema statunitensi il 18 dicembre 2020. Questo vuol dire che dovremmo scoprire nuovi dettagli e informazioni sul cast molto presto, visto che le riprese dovranno partire per forza entro la fine dell'anno in corso!

Tom Holland interpreterà un giovane Nathan Drake in quello che è una sorta di storia di origini per il personaggio e per la saga di Uncharted. Holland dovrebbe essere affiancato da un attore di spicco che dovrebbe dare il volto al suo mentore Victor "Sully" Sullivan. Secondo alcuni report non confermati, la Sony starebbe considerando l'idea di affidare tale ruolo ad uno di questi attori: Chris Hemsworth, Woody Harrelson, Chris Pine e Matthew McConaughey.

Il progetto aveva subito una battuta d'arresto quando il regista Shawn Levy aveva deciso di abbandonare la pellicola per dedicarsi ad altro, ma lo scorso marzo la Sony aveva annunciato il nuovo regista Dan Trachtenberg.