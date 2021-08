Sony, effetto Spider-Man: cambia ufficialmente il nome del franchise di Venom e Morbius!

Mentre l'attenzione del mondo è focalizzata sul primo trailer di Spider-Man: No Way Home, arrivano importanti novità dal dietro le quinte della Sony Pictures, detentrice dei diritti cinematografici del famoso supereroe Marvel.

Fino ad oggi, la major aveva riunito i suoi film legati a Spider-Man sotto il banner del 'Sony Pictures Universe of Marvel Characters', o SPUMC per gli amici, ma come riportato da ScreenRant le cose sono cambiate all'indomani della presentazione tenuta al CinemaCon: sembra infatti che la Sony abbia optato per una nuova dicitura, più semplice e immediata: "Sony's Spider-Man Universe".

Ciò che rende interessante questa denominazione è che lascia intendere che Spider-Man resterà al centro di questi progetti, inoltre appare chiaro come la Sony voglia continuare a costruire il proprio franchise, che molto presta si espanderà con Venom: Let There Be Carnage, Morbius e Kraven the Hunter, recentemente confermato con Aaron-Taylor Johnson nel ruolo del protagonista. Sarà interessante vedere se rilasceranno anche un marchio ufficiale e una sorta di cronologia per questi progetti, e anche se il franchise si applicherà in maniera retroattiva ai vecchi film della saga di Spider-Man, come la trilogia di Sam Raimi o i due con Andrew Garfield, che secondo le indiscrezioni saranno parte integrante di Spider-Man: No Way Home.

Nel frattempo, i social sembrano aver accolto positivamente questa notizia, con alcuni fan che già chiedono una fanfara del Sony's Spider-Man Universe nello stile di quella che accompagna l'inizio dei film Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios. Chissà, l'iconico tema musicale di Spider-Man potrebbe tornare utile!