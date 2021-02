Sony e Eagle Pictures, nuovo accordo per l'home-video in Italia: cosa cambierà?

Sony Pictures Entertainment e Eagle Pictures hanno concluso un nuovo accordo per la distribuzione fisica home entertainment in Italia. Si tratta di un legame molto importante per quanto concerne lo sviluppo del settore nel territorio italiano, cAome riportato nel comunicato stampa diffuso in queste ore per sancire la stipula dell'alleanza.

Eagle Pictures, primaria società di distribuzione e produzione cinematografica in Italia, ha firmato un nuovo accordo per la distribuzione di DVD e Blu-ray Disc con Sony Pictures Entertainment Italia, in vigore dal 1° aprile 2021. Il nuovo accordo riguarda film e serie tv in formato fisico sul mercato italiano.



I titoli Sony Pictures di prossima uscita includono Ghostbusters: Legacy, Peter Rabbit 2, Uncharted, i film Sony Pictures dell'Universo Marvel Morbius e Venom 2: Let There Be Carnage, e il terzo film della serie Spider-Man: Homecoming. Il vasto catalogo SPE include titoli come C'era una volta a... Hollywood, Blade Runner 2049, Angry Birds, L'arte di vincere, Outlander, insieme a molti altri film e serie tv, nuovi e di catalogo.

Andrea Goretti, amministratore delegato di Eagle Pictures Spa dichiara:"Siamo orgogliosi e molto felici di questo accordo attraverso il quale un major studio come Sony Pictures ci ha affidato la distribuzione dei suoi prodotti, permettendoci di consolidare la nostra leadership tra i distributori indipendenti".

Zelda Stewart, Country Manager di Sony Pictures Entertainment Italia dichiara:"Abbiamo percepito la passione di Eagle per i contenuti di qualità, passione che li rende il partner locale perfetto per la distribuzione del nostro catalogo e delle nostre prossime novità".



