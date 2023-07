Sony distrugge il cuore dei fan di Andrew Garfield trollando The Amazing Spider-Man 3

Il ritorno di Andrew Garfield per The Amazing Spider-Man 3 è una cosa molto seria per i fan che ci credono tantissimo dopo il successo di Spider-Man: No Way Home, ma a quanto pare Sony Pictures continua a dimostrarsi spietata in proposito.

Nelle scorse ore, infatti, su Tik Tok è diventato virale un video promozionale di Sony Pictures per il cosiddetto Throwback Thursday, che seppur nato con intenzioni totalmente innocenti ha attirato non poche polemiche tra i fan della saga di Spider-Man: ma cosa è successo nello specifico?

In breve, sui social la major ha pubblicato un post con la locandina di The Amazing Spider-Man, il primo film della saga con Andrew Garfield, accompagnato dalla didascalia 'annuncio importante in arrivo'. Chiaramente a quel punto l'attenzione dei fan si è alzata a livelli 'senso di ragno', in vista di un possibile annuncio di The Amazing Spider-Man, ma in pochi secondi il sogno è stato infranto: il post, infatti, non aveva nulla a che fare con Andrew Garfield e riguardava il grande successo di Rick Astley "Never Gonna Give You Up", uscito 36 anni fa il 27 luglio 1987. Inutile dire che alcuni degli utenti di TikTok non l'hanno presa esattamente bene.

