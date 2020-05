Sony si distingue dal Marvel Universe: ecco il nome ufficiale dell'universo Spider-Man

I vari film della Sony Pictures basati sui personaggi Marvel da oggi hanno un titolo ufficiale, pensato per distinguere tutti i film legati a Spider-Man prodotti al di fuori dal Marvel Cinematic Universe.

Dato che l'universo di Sony legato a Spider-Man continua a crescere, si è meritato un nome per distinguerlo dagli altri franchise come l'MCU. Quel nome è stato ora confermato da Sony (tramite IGN) in via ufficiale: Sony Pictures Universe of Marvel Characters.

Non è niente di appariscente, ma fa capire chiaramente ciò che i film riguardano a livello collettivo. Per non parlare del fatto che riferirsi ai propri personaggi in maniera generalista come Marvel Characters piuttosto che a qualcosa di più specifico, come ad esempio Spider-Man Villains, dà a Sony un margine di manovra maggiore per i brand e le storie da raccontare.

Questa non è la prima volta che il nome completo di Sony Pictures Universe of Marvel Characters viene utilizzato, tuttavia, poiché, come sottolinea anche IGN, il nome apparve per la prima volta in una presentazione di Sony Pictures risalente al 2019. A quel tempo, la presentazione includeva non solo film precedentemente rilasciati come Venom e Into the Spider-Verse, ma anche quelli in sviluppo come Morbius e Kraven the Hunter. Infatti, secondo quanto riferito, la Sony ha diversi progetti collegati al suo Universe of Marvel Characters in produzione, tra cui un possibile film su Madame Web, nonché una serie televisiva su Black Cat e Silver Sable.

Secondo quanto riferito, tramite il franchise dello Spider-Man di Tom Holland, questo universo colliderà in qualche modo col Marvel Cinematic Universe: per saperne di più, tuttavia, dovremmo probabilmente attendere l'uscita di Morbius e Venom: Let There Be Carnage, senza contare l'attesissimo e ancora senza titolo Spider-Man 3.

