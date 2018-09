Sony diffonde il primo video dietro le quinte da Venom

Il film dedicato al personaggio di Venom sta per debuttare nei cinema di tutto il mondo (il prossimo 4 ottobre) e, nel frattempo, la Sony Pictures sta continuando il marketing, diffondendo una nuova featurette che potete visionare dopo il salto.

La regia è stata affidata a Ruben Fleischer mentre la sceneggiatura è stata firmata da Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel, da una storia di Pinkner e Rosenberg.

In Venom, Eddie Brock (Tom Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la 'chiave' per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom. "Noi Siamo Venom". Michelle Williams interpreterà il personaggio di Anne Weying.

Nel cast troveremo anche Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate, Sope Aluko, Ron Cephas Jones e Woody Harrelson. La pellicola è slegata dal Marvel Cinematic Universe, sebbene la Sony abbia sempre avuto l'intenzione di ambientarla nello stesso universo di Spider-Man: Homecoming. La vicenda, al momento, non è ancora chiara, ma stando agli ultimi report lo studio sarebbe intenzionata ad avere un crossover con i Marvel Studios in futuro.