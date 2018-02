Sony criptica sulla presenza di Tom Holland in Venom

Il primodi Venom non ha soddisfatto le aspettative dei fan. E, oltre alle svariate critiche ricevute sui social, laha deciso anche di restare criptica nei confronti di un rumor che è apparso in rete qualche settimana fa.

Come vi abbiamo svelato qualche settimana fa, stando ad un rumor, Tom Holland dovrebbe tornare ad interpretare Peter Parker all'interno del cinefumetto diretto da Ruben Fleischer. Questo il rumor originale: "Tom Holland è stato sul set di Venom per due giorni per girare alcune sequenze nei panni di Peter Parker. Ok, quindi non sto dicendo che Spider-Man sarà nel film. Quando dico che lo Spider-Man di Tom Holland sarà nella pellicola, in realtà sto dicendo che ci sarà Peter Parker". Insomma, non Spider-Man ma il suo alter ego, lasciando ancora più dubbi negli appassionati sull'ambientazione o meno del film all'interno del Marvel Cinematic Universe (sebbene non sia prodotto dai Marvel Studios).

E la Sony Pictures, su Twitter, è rimata criptica sull'argomento. Quando un fan ha chiesto loro "Tom Hardy e Tom Holland?" inerente al cast di Venom, la Sony ha semplice replicato con "Tom", al che il fan ha ribattuto "Si chiamano entrambi Tom, dunque?". La risposta della Sony è stata "E' un bel nome". Al via le speculazioni!