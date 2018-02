Sony anticipa le date d'uscita di The Equalizer 2 e Paul, Apostle of Christ

Sony Pictures ha spostato le date d'uscita di due suoi film., conè stato spostato dal 3 agosto al al 20 luglio. In questo modo andrà in competizione con. Inoltre è stata spostata anche la data di

Il film è diretto da Andrew Hyatt e interpretato da Jim Caviezel e Jim Faulkner. Paul, Apostle of Christ racconta la storia di Paolo, che dal più infame persecutore di cristiani diventa l'apostolo più influente di Cristo. La data d'uscita del film è passata dal 28 al 23 marzo, entrando in conflitto con Pacific Rim Uprising, Midnight Sun, Sherlock Gnomes, Isle of Dogs, Unsane e Final Portrait.

La serie originale Equalizer invece è stata creata da Michael Sloan e Richard Lindheim, con Edward Woodward nei panni di Robert McCall, detective privato dai mille contatti.

The Equalizer 2, diretto da Antoine Fuqua, comprende nel cast Denzel Washington, Melissa Leo, Bill Pullman, Pedro Pascal e Ashton Sanders.

Il film è il sequel dell'acclamato thriller del 2014, sempre diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Denzel Washington.

Paul, Apostle of Christ vede il ritorno di Jim Caviezel in un film biblico, dopo aver interpretato Gesù Cristo ne La passione di Cristo di Mel Gibson. La trama vede Paolo (Jim Faulkner) soffrire in solitaria in una prigione romana in seguito alla condanna a morte di Nerone. Mauritius (Olivier Martinez), ambizioso prefetto del carcere, non si rende conto della minaccia di quest'uomo, dopo esser stato un assassino di cristiani. Luca (Jim Caviezel) fa visita a Paolo, nel frattempo convertito, per trascrivere le sue lettere e poterle leggere alla comunità di credenti.