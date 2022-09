Sony, annunciati gli slittamenti di tre film Marvel e di Garfield con Chris Pratt

Pessime notizie per i fan Marvel e gli appassionati di Garfield, il celebre gatto rosso animato pronto a sbarcare al cinema con un nuovo film insieme a Chris Pratt. Sony Pictures ha annunciato ufficialmente di aver posticipato le date di uscita di alcuni film molto attesi: si tratta di tre titoli Marvel e proprio di Garfield.

Ieri Sony ha dichiarato che Kraven the Hunter, diretto da JC Chandor, è stato posticipato dal 13 gennaio 2023 al 6 ottobre dello stesso anno. Brutte notizie anche per Madame Web, che proprio dal 6 ottobre 2023, data inizialmente fissata per l'uscita nelle sale, è stato rinviato al 16 febbraio 2024. Il terzo film è invece un progetto ancora senza titolo, che dal 7 giugno 2024 è stato posticipato al 12 luglio 2024.



Per quanto riguarda Kraven the Hunter e Madame Web è stato confermato nel comunicato che verranno proiettati in formato IMAX.

E il film sul gatto rosso? Garfield con Chris Pratt debutterà nelle sale diversi mesi dopo quanto previsto: inizialmente confermato in uscita il 16 febbraio 2024, il film è stato posticipato al fine settimana del Memorial Day, il 24 maggio.



La voce di Garfield sarà della star di Guardiani della Galassia mentre il cast è completato da Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham, Nicholas Hoult, Cecily Strong e Ving Rhames.



A marzo Sony Pictures ha sospeso le attività in Russia, in seguito all'invasione militare in Ucraina.